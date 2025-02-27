Patili canlar için buluştular...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci, bir grup hayvansever arkadaşı ile sokak canlarını korumak adına bir dernek kurmuştu. 'Bir Can, Bir Candır' ismini verdikleri dernekte, barınaklarda yaşayan hayvanları sahiplendirmeyi amaçlayan grup, ayrıca hayvanlara yuva da buluyor. Ünlü isimlerden derneği için destek isteyen Derin Mermerci, önceki gece hayvansever dostlarıyla bir araya geldi. Aralarında Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, iş insanı Selhan Aloğlu, Şebnem Çapa ve iş insanı Murat Özyeğin ile eşi Yasemin Özyeğin'in debulunduğu bir organizasyon düzenledi. Gecede konuşma yapan Derin Hanım dostlarından derneği için destek bekledi. Geceden kareler #bircanbircandırsahiplendirme etiketleriyle paylaşıldı.