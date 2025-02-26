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Koç mezarı başında anıldı...

Koç Ailesi üyeleri, Koç Topluluğu'nun kurucusu Vehbi Koç'u vefatının 29'uncu yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle andı.

Giriş: 26 Şubat 2025 Çarşamba
Koç mezarı başında anıldı...

Koç Topluluğu kurucusu Vehbi Koç, vefatının 29’uncu yıl dönümünde Zincirlikuyu’da bulunan aile kabristanında düzenlenen törenle anıldı. Törene Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı. Anmaya Çiğdem Simavi, Semahat Arsel, Ömer Koç ve Ali Koç katılım sağlarken, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yaptığı konuşmada, “Bugün; değerli büyüğümüz, muhterem kurucumuz Vehbi Koç’un aramızdan ayrılışının 29’uncu yıl dönümü münasebetiyle bir aradayız. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulmuş küçük bir işletmeden dünya çapında bir Topluluğa dönüştüğümüz mazimizin temelinde O’nun ileri görüşlülüğü, çalışkanlığı ve azmi yer alıyor. Bu sağlam kökler üzerinde, önümüzdeki yıl 100. yaşımızı kutlayacak ve ülkemizin sayılı asırlık kurumlarından biri olacağız. Topluluğumuzu geleceğe hazırlarken, O’nun eşsiz vizyonunun kıymetini her geçen gün daha da derinden anlıyoruz. Bu ülkeye ve insanına olan inancından hiçbir koşulda vazgeçmeyen Vehbi Bey’in anayasam dediği 'Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız' sözünün rehberliğinde, ülkemize ve tüm paydaşlarımıza değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Koç Topluluğu olarak; O’nun ve Koç Ailesi’nin takip eden nesillerinin kararlı iradesiyle insanımızı, ülkemizi ve dünyamızı odağa alan çalışmalar yapıyoruz. Yaptığı her işte en iyi olmayı ilke, memleket sevgisini pusula edinmiş bir lider olan Vehbi Bey’in bizlere miras bıraktığı değerlere sahip çıkmaya ve farklı alanlarda başarılarla dolu hayat hikayesinden ilham alarak çalışmaya devam edeceğiz. Kurucumuz Vehbi Koç’u ve Koç Ailesi’nin ebediyete intikal etmiş tüm fertlerini saygı, rahmet ve şükranla yâd ediyoruz” dedi.

Koç Ailesi Vehbi Koç Zincirlikuyu koç topluluğu

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