Güncel

Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Yılmaz Ulusoy, ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 25 Şubat 2025 Salı
Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir hastanede tedavi görmekte olan iş insanı Yılmaz Ulusoy önceki gün hayata gözlerini yumdu. Yılmaz Ulusoy’un naaşı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Ulusoy Ailesi taziyeleri kabul ederken cenaze törenine iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Spor Kulübü Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sevil Sabancı ve Ali Gürsoy gibi çok sayıda isim katıldı. İş insanı Yılmaz Ulusoy lise eğitiminin ardından Ulusoy Holding'de çalışmaya başlamış, 1968 ve 1971 yılları arasında Samsunspor kulübünde başkanlık yapmıştır. 2008 yılında Ulusoy Holding'den ayrılan Yılmaz Ulusoy, kendini adını taşıyan Yılmaz Ulusoy Holding'i kurmuştur.

Onur AYDIN

Yılmaz Ulusoy vefat Cenaze

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

İş insanı Yılmaz Ulusoy, ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel Beyaz eğlence...

Genç iş insanı Ayşe Boyner, karın keyfini bir arkadaşıyla birlikte doğada yürüyüş yaparak çıkardı.
Güncel Buz tutmuş okyanusta yüzdü

Geçtiğimiz gün Finlandiya'daki tatilini paylaşan Pınar Sabancı, buz tutmuş okyanusta yüzdüğü heyecan dolu anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Jet Set Bella Hadid'in set tarzı...

Yeni projesi için kemara karşısına geçen ünlü model Bella Hadid, set arasında saçındaki bigudilerle objektiflere yansıdı.
Güncel Koç'un kar manzarası...

Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'un vasiyeti üzerine hayata geçirdiği Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nden kar manzarası paylaştı.
Güncel İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti

Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından iş insanı Yılmaz Ulusoy, hayata gözlerini yumdu.

Jet Set SAG Ödülleri sahiplerini buldu

SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri sahiplerini buldu.

Magazin Hattı Yeni sanat mekanı...

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Başkanı, akademisyen ve sanatçı Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu, İstanbul’un nadide semtlerinden Cihangir’de yeni bir sanat alanı açtı.
Güncel 'Tüm aile kar severiz'

Suzan Şen; erkek arkadaşı Nail Yiğittaş, kızı Melisa Keçeli ve patili dostlarıyla karda oynadıkları eğlenceli anları 'Tüm aile kar severiz' notuyla paylaştı.
Haftanın Şıkları Kahve şıklık...

Pelin Akın Özalp
Magazin Hattı Karın tadını çıkardılar...

Mimar Merve Mermer ile oğlu Aslan İstanbul'da yağan karın tadını evlerinin bahçesinde kar topu oynayarak çıkardı
Güncel Kar yağarken denize girdi!

Emekli milli basketbolcu İbrahim Kutluay, kar ve soğuğuna meydan okuyarak Bebek Koyu'nda denize girdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.