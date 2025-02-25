Yılmaz Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir hastanede tedavi görmekte olan iş insanı Yılmaz Ulusoy önceki gün hayata gözlerini yumdu. Yılmaz Ulusoy’un naaşı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Ulusoy Ailesi taziyeleri kabul ederken cenaze törenine iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Spor Kulübü Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sevil Sabancı ve Ali Gürsoy gibi çok sayıda isim katıldı. İş insanı Yılmaz Ulusoy lise eğitiminin ardından Ulusoy Holding'de çalışmaya başlamış, 1968 ve 1971 yılları arasında Samsunspor kulübünde başkanlık yapmıştır. 2008 yılında Ulusoy Holding'den ayrılan Yılmaz Ulusoy, kendini adını taşıyan Yılmaz Ulusoy Holding'i kurmuştur.

Onur AYDIN