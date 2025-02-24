Koç'un kar manzarası...

2016 yılında hayatını kaybeden Koç Holding'in eski yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç'un hayali olan Mustafa Vehbi Koç Golf Tesisi'nin karlı halini merhum Koç'un eşi Caroline Koç sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 2015 yılında Mustafa Koç tarafından satın alınan İstanbul Beykoz Riva'daki 224 bin metrekarelik arazide hayata geçirilecek projenin tanıtımı Kasım 2017'de yapılmıştı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Golf Kulübü Başkanı Caroline N. Koç önderliğinde hayata geçirilen tehsis karlarla kaplandı. Kartpostal gibi bir manzara ile karşılaşan Caroline Hanım, manzarasını fotoğraflayarak takipçileriyle paylaştı.