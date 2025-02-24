İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti

Uzun süredir hastanede tedavi görmekte olan iş insanı Yılmaz Ulusoy önceki gün hayata gözlerini yumdu. Yılmaz Ulusoy’un cenaze töreni, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. İş insanı Yılmaz Ulusoy lise eğitiminin ardından Ulusoy Holding'de çalışmaya başlamış, 1968 ve 1971 yılları arasında Samsunspor kulübünde başkanlık yapmıştır. 2008 yılında Ulusoy Holding'den ayrılan Yılmaz Ulusoy, kendini adını taşıyan Yılmaz Ulusoy Holding'i kurmuştur.