Melisa Sabancı Tapan Boks yaptı

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı Melisa Sabancı Tapan, boks yapmaya başladığını sosyal medyadan duyurdu. Hocasıyla boks yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Tapan, fit fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı. Savunma sanatına gönül veren Tapan, videosunu '"Affedilmez dakikayı doldurabilirsen 60 saniyelik mesafe koşusu ile, Dünya ve içindekiler sizindir, Ve-ki dahası- sen bir Adam olacaksın oğlum.“ Zaman ne kadar korkutucu görünürse görünsün, unutmayın - gerçek zafer, kaosun ortasında soğukkanlılıkta ustalaşmakta ve direnç kazanmakta yatar. İlerlemeye devam' notuyla yayınladı.