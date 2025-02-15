Sabancı'ya 34. yaş kutlaması...

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sabancı Holding'in genç üyelerinden Hakan Sabancı, 34 yaşına girdi. 14 Şubat doğumlu Hakan Bey'e, Sabancı ailesi pasta ile sürpriz yaptı. Hakan Sabancı doğum gününü annesi Arzu Sabancı, babası Ömer Sabancı, kardeşleri Hacı Sabancı, Kerim Sabancı ve yengesi Nazlı Sabancı ile kutladı. Sabancı Ailesi, kutlamadan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Hakan Sabancı'nın Beşiktaşı doğum günü pastası ise takipçilerinin dikkati çekti. Kutlamaya ise genç iş insanın oyuncu kız arkadaşı Hande Erçel ise katılmadı.