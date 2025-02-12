Karakaşlı’dan “Kaotik Harmoni” sergisi...

Ferruh Karakaşlı’nın “Kaotik Harmoni” başlıklı kişisel sergisini Nişantaşı Galeri/Miz’de sanatseverlerin katılımıyla açtı. Ev sahipliğini sanat direktörlüğünü üstlenen Begüm Gazioğlu Ballı’nın yaptığı sergiye birbirinden ünlü isimler katıldı. Ferruh Karakaşlı’nın dört farklı serisinden oluşan kişisel sergisi “Kaotik Harmoni” baskın kültürün değerlerinden farklılaşarak kültürel toplum içindeki alt kültürlerin dışarıda kalan, önemsenmeyen, görünmeyen varlıklarını; yani ayrıksı olanı estetik hâle getiriyor. Eserlerindeki semboller, imajlar, göstergeler, imgeler aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı’da simgesel bir muhalefet olarak ortaya çıkan yerleşik düzenle çatışan ve egemen kültürün dilini simgesel bir biçimde bozan alt kültürleri, yeni bir yüzey üzerinden görünür kılıyor. Sergi 12 Şubat-20 Mart tarihleri arasında sanatseverlerle ağırladı.

Onur AYDIN