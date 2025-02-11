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Yıllar sonra rol arkadaşıyla buluştu

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Yasemin Özilhan, eski rol arkadaşı oyuncu Melike Güner ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

Giriş: 11 Şubat 2025 Salı
Yıllar sonra rol arkadaşıyla buluştu

2006 - 2011 arasında ekrana gelen 'Doktorlar' dizisinde 'Ela' ve 'Zenan' karakterlerine hayat veren cemiyet hayatının tanınmış ismi Yasemin Özilhan ile eski rol arkadaşı Melike Güner bir araya geldi. Dizinin ardından arkadaşlıkları devam eden Özilhan ile Güner, keyifli anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yasemin Özilhan, Melike Güner ile çektirdiği fotoğrafına "Sen anlat ben dinlerim" notunu düştü. Dizinin en popüler karakterleri Zenan ve Ela, başarılı kariyerlerinin yanında dostluklarıyla da çok sevilmişti. Yasemin Özilhan oyunculuğu bırakmış Melike Güner ise ekranlarda boy göstermeye devam etmişti. İkilinin yıllar içerisindeki değişimleri sosyal medyada gündem oldu.

Melike Güner Yasemin Özilhan doktorlar

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