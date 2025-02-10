Eski dostlar akşam yemeğinde...

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan bir süredir görüşemediği arkadaşları tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı ve Oğuz Çarmıklı ile Florya Develi Restoranda bir araya geldi. Eski dostlara yemekte restoranın sahibi Nuri Develi de eşlik ederken yemek boyunca iş, sanat ve ülke ekonomisi hakkındaki sohbeti dinledi. Misafirlerinin keyifli sohbetiyle güzel bir akşam geçiren Nuri Bey geceden kareleri sosyal medya hesaından paylaştı. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerde Muğla'ya gitmiş ve Epos 7 Derneği üyeleriyle bir akşam geçirmişti.