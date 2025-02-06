Epos 7 Derneği, Ortaylı ve Şengör ile Muğla'da...

Kültürel emanetleri korumak, kültürler arası iletişimi sağlamak ve kültür sanat bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında iş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos7 Derneği üyeleriyle birlikte Muğla'ya gitti. Arzu Sabancı'nın erkek kardeşi Cem Çelikoğlu'nun Muğla Milas'taki butik otelinde bir araya gelen dernek üyeleri ünlü tarihçi İlber Ortaylı ve yer bilimci Celal Şengör ile bir araya geldi. Keyifli bir akşam geçiren Epos 7 Derneği’nden Yonca Ebuzziya, Zafer Kozanoğlu ve Arzu Sabancı, İlber Ortaylı ve Celal Şengör’ün sohbetini dinleme fırsatı buldu. Toplu fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmeyen grup kalabalık akşam sofrasını sosyal medya hesabından paylaştı.