Mehmet Dereli hayatını kaybetti

1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerium’un kurucularından Fenerbahçeli yönetici Mehmet Salih Dereli hayatını kaybetti. İş, spor ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Dereli'ye 2016 yılında karaciğer nakli yapılmış ve Eylül 2024'te ise rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Sarı-lacivertliler, resmi sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik. Mehmet Dereli, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Işık Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise ABD'de tamamladı. Dereli, 'İstanbul Motor Piston' şirketinin ortaklarındandı. 2016 yılında karaciğer nakli yapılan iş insanı, Eylül 2024'te de rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Dereli 2021 yılından bu yana Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim kurulu üyesiydi.