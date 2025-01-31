Sabancı'dan, Ölçer'e veda gecesi...

22 yıldır Sakıp Sabancı Müzesi’nde direktörlük görevini yerine getiren Prof. Dr. Nazan Ölçer Sakıp Sabancı Müzesi'ne veda etti. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Nazan Ölçer ile yıllara dayanan dostluğunun nostaljik karelerini; "Sakıp Sabancı müzesini, dünya çapında özgün, araştırmaya ve bilime dayalı sergileri ile tartışmasız özel müzeciliğin öncüsü yapan benzersiz kılan, hayatlarımızı zenginleştiren, tanımakla ve beraber çalışmakla çok şanslı olduğum, dostum demekle gurur duyduğum Prof.Dr Nazan Ölçer... Çok keyifli, çok kıymetli, unutulmıyacak bir yolculuk oldu Nazancığım, iyiki varsın, kucak dolusu teşekkürler..." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Ekibi tarafından veda yemeğinde bir araya gelen Prof. Dr. Nazan Ölçer ve Güler Sabancı, sahnede konuşma yaparak duygusal anlar yaşadılar.