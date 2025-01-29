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Caroline Koç'un lüks tercihleri...

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Amerika merkezli internet sitesi Air Mail Weekly’ye konuk oldu.

Giriş: 29 Ocak 2025 Çarşamba
Caroline Koç'un lüks tercihleri...

Air Mail Weekly, Caroline Koç’u okuyuculara, “Vanderbilt’ler ve Rockefeller’lara benzeyen Türkiye’nin en zengin ailelerinden birinin üyesi” sözleriyle tanıtıldı. Caroline Koç siteye çanta, ayakkabı, elbise gibi favori parçalarını anlattı. Haftalık bülten için 12 ürün seçen Koç'un tercihlerinde Bellocq'un nane çayından Gucci kol çantasına kadar birçok farklı ürün yer alıyor. Bellocq No. 55 Mint Tea (ABD satış fiyatı 12 dolar) tercihini Koç, “Mükemmel bir fincan nane çayının sadeliğinde çok lüks bir şey var. Bu karışım taze, temiz ve rahatlatıcı; hayatın biraz sıfırlanmaya ihtiyaç duyduğu anlar için mutfağımda bulunduruyorum" dedi.


Caroline Koç

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