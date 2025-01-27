'Ekşioğlu' son yolculuğuna uğurlandı

Aralık 2014'te, Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan ünlü iş insanı babaları Uğur Ekşioğlu'nu ebediyete uğurlayan Ekşioğlu kardeşler annelerinin de son yolculuğuna uğurladı. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Süren Ekşioğlu, bugün Bebek Camii'nde öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, Ulus Mezarlığı'nda, 48 yıl aynı yastığa baş koyduğu merhum eşi Uğur Ekşioğlu’nun yanına defnedildi. Cenazeye yakınları ve iş insanı Ali Koç, Ömer Gürsoy, Serra Toker, Selim Kosif gibi ünlü simalar katıldı.

Onur AYDIN