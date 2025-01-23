Acıya ortak oldular

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, salı günü saat: 03.30'da çıkan yangın, faciaya neden oldu. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, faciaya neden oldu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının, yapılan DNA testleri sonucu 78'e yükseldiğini bildirdi. Cemiyet hayatından; Berrin Zorlu, Hediye Güral Gür, Bettina Machler ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan, faciadan dolayı duydukları üzüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyorlar.