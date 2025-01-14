Epos 7 kadınları Dolmabahçe'de bir arada...

Kültürel emanetleri korumak, kültürler arası iletişimi sağlamak ve kültür sanat bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında iş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos7 Derneği üyeleri İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe Sarayın'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak dolaşan dernek üyeleri, rehberlerinden saray hakkında önemli bilgiler aldılar. Atatürk'ü saygı ve minnetle anan Epos 7 kadınları, duygu dolu anlar yaşadılar. Derneğin üyeleri keyifli geziden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.