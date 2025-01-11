Taş plak eserleri sanatseverlerle buluştu

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü hanımlarından Dalia Garih, Feryal Glman, Berrin Zorlu, Beyza Uyanoğlu ve Gülşah Alkoçlar, Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Taş Plaklardaki Unutulmuş Şarkılar" konserine katılarak eşsiz eserleri dinlediler. Vakıftan yapılan açıklamaya göre konserin solisti, seslendirdiği geleneksel eserlerle dikkati çeken Burcu Göktürk oldu.Beril Pozam'ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte Göktürk'e, Volkan Ertem, Serkan Halili, İremnur Yaşar ve Ahmet Yağmur Kucur eşlik etti. Konserde, 1920 ve 1930'lu yıllarda taş plaklara kaydedilmiş ancak zamanla unutulmuş şarkılardan oluşan bir repertuvar seslendirildi.. Arşivlerde unutulmaya yüz tutmuş, çoğu daha önce icra edilmemiş eserler, Burcu Göktürk ve Ahmet Yağmur Kucur'un uzun yıllara dayanan titiz çalışması sonucu notaya alınarak gün yüzüne çıkarıldı. Konser, Türk sanat müziği kültürüne katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Onur AYDIN