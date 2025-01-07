"Yıl 2001 sanırım"

Derin Mermerci annesi Ender Mermerci ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı. 2025 yılında radikal bir kararla saçını kısacık kestiren Mermerci, bir arkadaşının 2001 yılında çektiği fotoğraf karelerini paylaşarak uzun saçlarına dikkat çekti. Derin Hanım fotoğraflarına " Yıl 2025 versus 2001 sanırım… Kendimi aynı hissetsem de saçlarım baya değişmiş… Dün bir arkadaşım attı bu resmi, ilk bakışta saçlarımı kıyafetimin bir parçası sandım" açıklamasında bulunarak paylaştı. Mermerci'nin takipçileri ise "Sen her halinle güzelsin" yorumu yaptı.