Durdu Bilgi Hasoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş dünyasının önemli isimlerinden Durdu Bilgi Hasoğlu sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Bebek Camii'nde düzenlenen cenaze törenine iş dünyasından birçok isim katıldı. Cenaze töreninde kızı Zekiye Cıngıllıoğlu torunu Kemal Cıngıllıoğlu ve damadı Halit Cıngıllıoğlu taziyeleri kabul ettiler. Durdu Bilgi Hasoğlu öğlen namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından aşiyan mezarlığına defnedildi.
Onur AYDIN