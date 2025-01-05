'Hasoğlu' son yolculuğuna uğurlandı

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Turizm ve etkinlik sektörü buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu yıl 22. kez düzenlenen ACE of M.I.C.E. etkinliğine ev sahipliği yaparak, turizm ve MICE sektörlerinin ulusal ve uluslararası devlerini bir araya getirdi.