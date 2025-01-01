Bir arada kutlama...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleri ve dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladılar. Simla ve Hüsamettin Beyazıt çifti birlikte yeni yıla girerken Özalp Argüder'de torunuyla birlikte yeni seneyi karşıladı. İş insanı Nejdet Ayaydın ise eşi Emel Ayaydın ile birlikte 2025'e girdi. Maya ve İbrahim Bitargil çifti de sosyal medya hesaplarından yeni yıl fotoğrafı paylaştı. 2018 yılında evlenerek Miami'ye yerleşen iş insanı Buğra Toplusoy ile eşi Ceyda Ateş Toplusoy'da dostlarıyla birlikte Miami'de kutlama yaptı.