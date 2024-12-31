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2024'ün son anıları...

Yeni yıla girmemize saatler kala sosyal medya hesaplarından 2024 anılarını paylaşan Caroline Koç, kızı Esra Koç ile çıktığı Kanada tatilinde kano yaptıkları anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Giriş: 31 Aralık 2024 Salı
2024'ün son anıları...

Geçtiğimiz aylarda kızı Esra Koç ile çıktığı Kanada tatilinde kano yaptıkları anları yayınlayan Caroline Koç, 2024'ün anılarıyla yıla veda etti. Eylül ayında yoğun iş temposuna ara vererek kızı Esra ile birlikte kendisini doğanın huzurlu kucağına atan Caroline Koç, Kuzey Işıkları'nda geçirdiği muhteşem tatillerinden karelerni zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte doğada vakit geçirip farklı sporlar deneyen Caroline Hanım ve kızı Esra Koç beraber kano yaptıkları anları yayınlayarak keyifli anlarını tekrar takipçilerine hatırlattılar.

Caroline Koç Esra Koç kanada

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