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Yeni yılı Uludağ'da karşılıyorlar...

İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları her yıl olduğu gibi bu yılı da Uludağ'da karşılayacak.

Giriş: 31 Aralık 2024 Salı
Yeni yılı Uludağ'da karşılıyorlar...

Cemiyet hayatının seçkin simaları her yıl olduğu gibi 2024'e de Uludağ'da veda ediyor. Kayak tatilinin vazgeçilmez merkezleri arasında yer alan Uludağ'da yeni yılı karşılamaya hazırlanan cemiyet hayatının seçkin simaları güzel havayı değerlendirerek gün boyu kayak keyfi keyfi yaptılar. Ozan-Bahar Şer çifti sahibi oldukları Grand Yazıcı otele günler öncesinden gelerek tatile başladı. Şer Ailesi Uludağ'da sahne alan Mahsun Kırmızıgül'i dinledi. Sabah ailece karın keyfini çıkaran işadamı Nedim Keçeli ise eşi Gamze Keçeli ve oğlu Yaman ile birlikte sahibi oldukları Kaya Otel'de yemek yedikten sonra ailece keyifli bir tatil geçirdiler.

Hakan YAĞCI

Uludağ Ozan-Bahar Şer Nedim Keçeli gamzekeçeli

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