'Mutlu seneler'

Romina Garih:

Sağlıklı bir yıl olsun. Sağlığın dışında hiçbir şey dilemiyorum.

Suzan Sabancı:

Bol şanslı bir yıl olsun

Şebnem Çapa:

Memleketimiz için çok huzurlu, barış dolu, sevgi dolu, saygı dolu, insanlara ve çocuklara verilen değerin daha fazla olduğu güzel bir yıl olsun.

Sema Güral Sürmeli:

Her geride bıraktığımız yıl için mutsuzluklarımız varsa iyi ki bitti diyoruz. Yeni yıldan da hep güzellik, sağlık, mutluluk, huzur bekliyoruz. Sevdiklerimizle bir arada olmayı dileyerek her yeni yıla giriyoruz. Mutlulukların çoğaldığı, güzel anılar biriktirdiğimiz yeni bir yıl bekliyoruz.

Şükran Güzeliş: Sağlığın olduğu, adaletin olduğu, özellikle eğitimin ön planda olduğu bir yıl geçirmeyi diliyorum.

Emil Güzeliş: Ailemle, mutlu bir yıl istiyorum. Herkesin mutlu olmasını diliyorum.