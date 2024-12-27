Yeni seneye dilekler...

Niv Garih:
Yeni yılda herkesin hayalleri ve dilekleri gerçek olur. Herkese bu dünyada barış ve umut diliyorum.
Oya Eczacıbaşı:
Huzur, sağlık ve sanat dolu bir yıl dilerim.
Pia Hakko Yeşil:
Çok huzurlu olsun.
Ralf Tezman:
2025’te herkesin sağlık ve barış içinde yaşayacağı bir sene diliyorum. İnşallah en kısa zamanda tüm dilekler yerine gelir.
Sanem Tezman:
Huzurlu, barış dolu, sağlıklı, mutlu, bolluk ve bereket içinde bir sene olsun.
Romina Garih:
Sağlıklı bir yıl olsun. Sağlığın dışında hiçbir şey dilemiyorum.