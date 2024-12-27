Yaza damga vuranlar...

Kışın tüm yorgunluğunu denizde atan ünlü isimler, bikinili halleriyle yazın en çok konuşulan isimlerinden oldular. Modelleri bile hayran bırakan fizikleri, yaz modasını yansıtan plaj kıyafetleriyle 2023 yazının gözdeleri haline gelen sosyetenin ünlü hanımları, plajlarda ve özel teknelerinde yaz aylarının enejisini bizlere yansıttılar. Romina Garih, Maya Portakal Bitargil, Emine Kamışlı, Roksi Garih ve Aslışah Alkoçlar 2024’ün plaj şıkları arasına girdiler. Maya Hanım pembe bikinisiyle plajda boy gösterirken, başarılı iş kadını Emine Kamışlı’da lüks teknesinde rengarenk bikinisyle güneşlendi. Ailece teknede yazı geçiren Aslışah Alkoçlar da lila rengi bikinisi ve fit vücuduyla yaza damga vurdu. Ramina ve Roksi Garih ise plajda rahatlığa önem vererek mayo giyinmeyi tercih etmişlerdi.