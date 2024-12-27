Güncel

Yaza damga vuranlar...

Yaz tatilini Bodrum ve Çeşme’de özel teknelerinde ya da ünlü beach’lerde geçiren cemiyetin güzel hanımları, 2024’de de yaza damga vuracak fotoğraflara imza attılar.

Giriş: 27 Aralık 2024 Cuma
Yaza damga vuranlar...

Kışın tüm yorgunluğunu denizde atan ünlü isimler, bikinili halleriyle yazın en çok konuşulan isimlerinden oldular. Modelleri bile hayran bırakan fizikleri, yaz modasını yansıtan plaj kıyafetleriyle 2023 yazının gözdeleri haline gelen sosyetenin ünlü hanımları, plajlarda ve özel teknelerinde yaz aylarının enejisini bizlere yansıttılar. Romina Garih, Maya Portakal Bitargil, Emine Kamışlı, Roksi Garih ve Aslışah Alkoçlar 2024’ün plaj şıkları arasına girdiler. Maya Hanım pembe bikinisiyle plajda boy gösterirken, başarılı iş kadını Emine Kamışlı’da lüks teknesinde rengarenk bikinisyle güneşlendi. Ailece teknede yazı geçiren Aslışah Alkoçlar da lila rengi bikinisi ve fit vücuduyla yaza damga vurdu. Ramina ve Roksi Garih ise plajda rahatlığa önem vererek mayo giyinmeyi tercih etmişlerdi.

BODRUM çeşme yaz tatil

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Dubai'de yılbaşı kutlaması...

Ailece çıktıkları kayak tatilinden dönen Aslışah Alkoçlar Demirağ, Dubai'de bir arkadaşının düzenlediği yeni yıl davetine cesur kırmızı elbisesiyle katıldı.
Güncel Yaza damga vuranlar...

Yaz tatilini Bodrum ve Çeşme’de özel teknelerinde ya da ünlü beach’lerde geçiren cemiyetin güzel hanımları, 2024’de de yaza damga vuracak fotoğraflara imza attılar.
Güncel Machler'in yeni yıl sofrası...

Özel günlerde yaptığı yemekler ve sofralarla takipçilerinden tam not alan Bettina Machler, ailesi için yeni yıl sofrası hazırladı.
Söyleşi Yeni seneye dilekler...

Cemiyet hayatının tanınmış simaları 2025 yılı için oldukça umutlu. Yeni yıldan beklentilerini HT Kulüp aracılığıyla sizlere anlatan ünlü isimlerin yeni yıldan istekleri...
Güncel Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Ece Saruhan'la Oyuna Devam, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Güncel İpek Kıraç'tan 'Vasi' talebi!

İpek Kıraç, babası iş insanı İnan Kıraç ile Emine Alangoya’nın nikahının ardından ilk açıklamayı yaparak kendisine vasi atanması talebinde bulunduğunu söyledi.

Güncel Yılın aşkları...

2024 yılında cemiyet hayatının ünlü simaları, yaşadıkları sürpriz aşkları ve renkli hayatlarıyla yine çok konuşuldular.

Güncel Yeni yıla erken kutlama...

Hakan-Evelize Kosif çifti çocuklarıyla birlikte yeni yılı erkenden kutladılar.
Güncel 2025 dilekleri...

Hediye Güral Gür, Neşe Gönül, Öznur Yakın gibi isimler, yeni yıldan dileklerini Ht Kulüp ailesiyle paylaştılar.
Güncel Koç Holding'den yeni yıl eğlencesi...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Koç Grubu'nun düzenlediği yılbaşı etkinliğinde sahne alan şarkıcı Hande Yener ile şarkı söyleyerek eğlendi.
Güncel 2024’te hayatlarını birleştirenler...

Lara Kamhi-Barış Ferit, Dila Bulut-Batuhan Derya ve Burcu Erçil-Mehmet Yayla çifti 2024'te sevdikleri insanlarla nikah masasına oturarak mutluluğu yakaladılar.
Davetler 25. yıla özel gösteri!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, 25. yılını kutlayan dans grubunun Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen özel gösterimine katıldılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.