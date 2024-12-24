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İnan Kıraç ile Emine Alangoya evlendi!

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile dünyaevine girdi.

Giriş: 24 Aralık 2024 Salı
İnan Kıraç ile Emine Alangoya evlendi!

Koç Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, 87 yaşında dünya evine girdi. Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde evlendi. İnan Kıraç yaşı gereğince evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldı. Özlem Ermiş Beyhan'ın özel haberine göre; Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya yaklaşık 52 yıl Koç Holding’in finans grubunda çalışan bir isim ve şu anda da İnan Kıraç’ın geçen yıl kurduğu yeni vakfın genel müdürlüğünü yapıyor. Bir süre önce Emine Alangoya’nın kızı da İnan Kıraç Vakfı'nda çalışmaya başladı. Alangoya'nın diğer kızı da Kıraça Holding'de çalışıyor.

İnan Kıraç Emine Alangoya evlilik

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