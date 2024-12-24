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2024’te kaybettiklerimiz…

2024 yılında aramızdan ayrılan iş, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Özlem Cankurtaran, Can Kıraç, Tahsin Kaya, İbrahim Polat ve Fatih Kıral tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Giriş: 24 Aralık 2024 Salı
2024’te kaybettiklerimiz…

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz 2024 senesinde Türkiye'nin önde gelen işadamlarını kaybettik. Haziran ayında hayatını kaybeden iş insanı İnan Kıraç'ın ağabeyi Can Kıraç, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kıraç, 22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğmuştu. Can Kıraç, çocukluğunu Eskişehir’de geçirmiş ve 1946 yılında Galatasaray Lisesi’ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirmişti. "Modern tıbbın filozofu" olarak bilinen ve hayat mücadelesiyle birçok kadına ilham olan Dr. Özlem Cankurtaran’da bu yıl aramızdan ayrıldı. Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı ve ailesindeki sağlık sorunları ile kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ölümü, tıp camiası ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanan Özlem Cankurtaran'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 1949-50 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu başkanlığı yaptı. Spor dünyasının tanınmış simalarından Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Tahsin Kaya da 87 yaşında hayatını kaybetti. 11 Mart’da spor dünyasını yasa boğan Kaya’nın cenaze töreninde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’da konuşma yaparak üzüntüsünü dile getirmişti. Polat Holding'in kurucusu iş insanı İbrahim Polat tüm sevenlerini derinden üzdü. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı’nın babası ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın kayınpederi eski bakanlardan Prof. Dr. Turhan Esener Şubat ayında son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz yıl zor günler geçirmeye başlayan iş insanı Fatih Kıral 2025’e girmemize sayılı günler kala hayatını kaybetti. Kıral'a önceki yıllarda böbrek yetmezliği teşhisi konmuş; bir çalışanının böbrek bağışıyla hayata tutunmuştu. Fatih Kıral'a nakledilen böbreğin de iflas ettiği öğrenilmişti. 21 Aralık’ta düzenlenen cenaze töreniyle iş insanı son yolculuğuna uğurlandı.

Özlem Cankurtaran Can Kıraç Tahsin Kaya İbrahim Polat Fatih Kıral

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