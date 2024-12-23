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2024’te anne-baba olanlar…

2024’e veda ederken yaşanılan güzel anlardan bahsedelim istedik. İşte anne ve baba olup mutlu evliliklerini taçlandıran isimler...

Giriş: 23 Aralık 2024 Pazartesi
2024’te anne-baba olanlar…

Yaşadığımız sevinçler, hüzünler derken bir yılı daha geride bırakıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda evlenen cemiyet hayatının genç temsilcileri 2024'de evliliklerini taçlandırarak anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Pırıl Çetindoğan-Gökhan Kokuludağ

Demsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Çetindoğan ve Başkan Vekili eşi Demet Sabancı Çetindoğan'ın kızları Pırıl Çetindoğan ve Arkem Kimya'nın sahibi Levend-Serap Kokuludağ çiftinin oğulları Gökhan Kokuludağ bu yıl mutlu birlikteliklerini taçlandırarak 1 Mayıs 2024’de kızları Yasemin’i kucaklarına aldılar.

Adilcan-Seda Benardete

Adil-Beyhan Benardete çiftinin oğulları Adilcan Benardete 2021 yılında hayatını Seda Çamlıca ile birleştirmişti. Benardete çifti 2024’de bebeklerinin hayatlarına girmesiyle mutlu ailelerini genişletti.

Eran-Demet Tapan

İlk evliliğini 1991 yılında Sakıp Sabancı’nın kızı Sevil Sabancı ile yapan iş insanı Eran Tapan, 27 yıl sonra ikinci kez damat olmuş ve aynı zamanda iş ortağı olan Demet Sönmez ile hayatını birleştirmişti. Sevil Sabancı ile yaptığı ilk evliliğinden Melisa adında bir kızı olan Eran Tapan, yeniden erkek çocuk babası oldu. 5 Şubat’ta Amerika’nın Miami şehrinde dünyaya gelen oğullarına Leo Eran adını veren Eran Tapan eşi Demet Tapan ile birlikte Miami’nin simgelerinden olan Ocean Drive’daki tarih gösteren anıt önünde kucaklarında oğulları Jr Eran ile mutluluk pozları vermişti.

Tal-Ceylan Garih

Anne ve baba olma heyecanını yaşayan Tal-Ceylan Garih çifti ise kızlarıyla mutluluklarına mutluluk kattı.

Pırıl Çetindoğan-Gökhan Kokuludağ Eran-Demet Tapan Adilcan-Seda Benardete

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