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Kayar, son yolculuğuna uğurlandı

Başarılı iş insanı Arhan Kayar, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 20 Aralık 2024 Cuma
Kayar, son yolculuğuna uğurlandı

Başarılı iş insanı Arhan Kayar, geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Kayar, hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası duran kalbi yeniden çalıştırılarak yoğun bakıma alınan ünlü mimar ve tasarımcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kayar, Bebek Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine sanat ve cemiyet hayatından, Oya-Bülent Eczacıbaşı, Güler Sabancı, Ömer Dinçkök gibi birçok isim katıldı.

Onur AYDIN

Arhan Kayar vefat Cenaze

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Güncel Kayar, son yolculuğuna uğurlandı

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