Fransa Alpleri'nde kayak...

Türkiye'de ailesiyle yeniden bir araya gelen Aslışah Alkoçlar Demirağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yeni rotalarını paylaştı. Ailece Fransa'nın Alpler'ine yolculuk yapan Alkoçlar Ailesi kayak tatili için Val-d'isère'yi tercih etti. Gündüzleri bol bol kayak yapan ve DJ kabininde eğlenen iş insanı Ender Alkoçlar, gece ise yine dostları ve ailesiyle eğlencenin tadına vardı. Aslışah Alkoçlar Demirağ ise karların üstünde ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte keyifli saatler geçirdi.