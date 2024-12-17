Güncel

Sabancı'ya nostaljik kutlama...

Arzu Sabancı iş insanı eşi Ömer Sabancı'nın doğum gününü gençlik yıllarında çektirdikleri nostaljik karelerle kutladı.

Giriş: 17 Aralık 2024 Salı
Sabancı'ya nostaljik kutlama...

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı yeni yaşını sevdikleriyle bir arada kutladı. Ömer Sabancı'nın bütün yakınları bu özel gününde onu yalnız bırakmazken aynı zamanda onunla ilgili duygularını özel fotoğraflarla ve sözlerle anlattılar. Eşi Arzu Sabancı, Ömer Bey ile çekilmiş eski fotoğraflarından bir kolaj yaparak, 'İyi ki doğmuşsun... İyi ki' notuyla takipçileriyle paylaştı. Hacı-Nazlı Sabancı çifti, Kerim Sabancı ve Hakan Sabancı da bu özel günde babaları Ömer Sabancı’yla olan en güzel fotoğraflarını yükleyerek ona 'mutlu yıllar' dilediler.

ömer sabancı Arzu Sabancı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı'ya nostaljik kutlama...

Arzu Sabancı iş insanı eşi Ömer Sabancı'nın doğum gününü gençlik yıllarında çektirdikleri nostaljik karelerle kutladı.
Davetler Afrika’nın sanatı İstanbul'a taşındı

Afrika’nın geleneksel heykel sanatına modern bir bakış açısı kazandıran Shona Sanatı'nın zengin tarihi ile estetik anlayışı İstanbul’da sergilendi.

Magazin Hattı Yeni yıl mağazada kutlandı

Tasarımcı Tuba Ergin dostlarıyla mini bir davette buluştu.
Jet Set Ailece alışveriş yaptılar

Rihanna, erkek arkadaşı ASAP Rocky ve küçük oğulları Riot Rose ile market alışverişi yaptı.
Güncel Boğaz'da buluştular...

Yurtdışında yaşayan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hafta sonu Türkiye'ye gelerek yakın dostları Nevbahar Koç ve Esra Tümen ile Boğaz'da buluştu.

Güncel Machler'in yeni yıl hazırlığı...

Bettina Machler, torunlarıyla mutfağa girip yeni yıl sofrası hazırladı.
Magazin Hattı “Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden” sergisi

Sanatçı Ekrem Yalçındağ’ın “Evinde Hissetmek. Yeniden ve Yeniden” sergisi sanatseverlerle buluştu.

Güncel Ailece yılbaşı yemeği yediler

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, eşi Gökhan Kokuludağ ve kızlarıyla birlikte yılbaşı yemeği yediği anları paylaştı.
Jet Set Madonna hayranlarını kızdırdı

Madonna, Papa'nın yapay zekâ tarafından oluşturulan fotoğraflarını içeren son Instagram gönderisiyle hayranlarını kızdırdı.
Davetler Gala Modern’de sanata destek gecesi...

İstanbul Modern’in 20. yılında düzenlenen Gala Modern’de sanata ve eğitime destek için yarışıldı.
Davetler Sanat ve eğitim için buluştular...

İş ve cemiyet dünyasının seçkin simaları, Gala Modern'in eğitime destek yarışında yer aldılar.
Magazin Hattı Yeni yıl kutlaması...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri bir derginin yeni yıl kutlamalarına katıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.