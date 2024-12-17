Sabancı'ya nostaljik kutlama...

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı yeni yaşını sevdikleriyle bir arada kutladı. Ömer Sabancı'nın bütün yakınları bu özel gününde onu yalnız bırakmazken aynı zamanda onunla ilgili duygularını özel fotoğraflarla ve sözlerle anlattılar. Eşi Arzu Sabancı, Ömer Bey ile çekilmiş eski fotoğraflarından bir kolaj yaparak, 'İyi ki doğmuşsun... İyi ki' notuyla takipçileriyle paylaştı. Hacı-Nazlı Sabancı çifti, Kerim Sabancı ve Hakan Sabancı da bu özel günde babaları Ömer Sabancı’yla olan en güzel fotoğraflarını yükleyerek ona 'mutlu yıllar' dilediler.