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Özel koleksiyon Londra'da tanıtıldı

Sanat ve mücevher tasarımlarına ilgi duyan cemiyet hayatının ünlü isimleri, özel koleksiyon daveti için Londra'da bir araya geldi.

Giriş: 05 Aralık 2024 Perşembe
Özel koleksiyon Londra'da tanıtıldı

Sanat ve mücevherleri tasarımlarına yansıtan Lion Diamond, koleksiyonu “Monad”ı seçkin isimlerin de katıldığı özel bir davetle Londra’da tanıttı. AWC Contemporary Gallery ve Mert Ege Köse’nin işbirliği ile sanatçının heykellerini mücevhere dönüştüğü Monad koleksiyonu misafirler tarafından oldukça beğenildi. Halcyon Days iş birliğiyle Türkiye ve İngiltere sanat kültürlerini bir araya getiren marka, Londra’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde özel bir davet verdi. Monad koleksiyonuyla mücevhere yeni bir anlayış kazandırdıklarını vurgulayan markanın kurucusu Öznur Yakın iki kültürü zarif bir davetle bir araya getirdi. Halcyon Days'in zarafetiyle süslenen masada İngiliz çay kültürüne uygun olarak başlayan davet, Şef Osman Sezener’in zengin Türk mutfağının lezzeti ile hazırlamış olduğu şık akşam yemeğiyle iki kültürü birleştirdi. Londradaki özel davete iş dünyasından katılan isimler arasında; Pervin Ersoy, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eşi Sevcan Ertaş, Atıl Kutoğlu, Burcu Hattat, Nazlı Keçili, Bilge Kuru vardı.

Onur AYDIN

londra Mert Ege Köse Öznur Yakın

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