Dereli'ye kızlarından kutlama

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Ayşe Boyner, Elif Boyner ve Emine Boyner, anneleri Bilgün Derel'nin yeni yaşını sosyal medya hesaplarından kutladılar. Anneleriyle çekilmiş eski ve yeni fotoğrafları paylaşan Boynerler takipçileri adeta zamanda yolculuğa çıkardılar. Çocukluk fotoğraflarıyla annelerini anan Elif Boyne paylaşımına 'Canlar canı, ballar balı, aşklar aşkı, güzellerin bana göre en güzeli anacığımı doğurana da doğurtana da çok şükür' notunu düştü. Boynerler'in paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.