Talia 4 yaşında!

2018 yılında Miami'de evlenen ve kasım ayında kızları Talia'yı kucaklarına alan Buğra Toplusoy ile eşi Ceyda Ateş Toplusoy, kızlarının 4'üncü yaşını kutladı. Ceyda Ateş Toplusoy 4 yaşına basan kızının doğum günü için parti organize etti. Kızlarının okulunda bir kutlama düzenleyen Ceyda Ateş, Talia'nın partisini eşi Buğra bey ile birlikte hazırladı. Okulda gerçekleşen partiden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı. Kızı ve eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Ateş, o anları 'Bugün 4 yaşındasın... Annen ve baban olarak bu yolculuğun her anında yanında olduğumuzu bilmen dünyalara bedel' notuyla paylaştı.