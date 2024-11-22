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Dostlarını galada desteklediler...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, başrollerinde yakın dostları Engin Altan Düzyatan'ın da yer aldığı "Dünya Varmış" filminin galasında bir araya geldiler.

Giriş: 22 Kasım 2024 Cuma
Dostlarını galada desteklediler...

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Erkan Can ve Ece Sükan'ın paylaştığı "Dünya Varmış" filminin galası, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve yakın dostları Etel Baler, Selma Türkeş, Beyza Uyanoğlu, Reyhan İpekel ve Yasmin Gülman gibi isimler özel gecede Engin Bey'in heyecanına ortak oldular. Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Düzyatan, heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Umuyorum iyi bir tepki alırız. Daha önce denenmemiş bir tür denedik. O yüzden de nasıl bir tepki alacağımızı merak ediyoruz. Yaptığımız işten çok memnunuz." dedi. Sinema hayatında ilk defa bir komedi türü filmde rol aldığını söyleyen Düzyatan, "Üniversitedeyken çok zevk alırdım komedi oynamaktan ama profesyonel hayatımda istediğim tarz bir komedi hiç denk gelmemişti. Bu filmin absürt, durum komedisi olma hikayesi beni çok etkiledi. Çok da güzel yazılmış. Sarp Bozkurt'la, Ali Adnan Özgür beraber yazdılar. Ben de sürece bir kısım dahil olma şansı elde ettim. Bütün karakterler çok keyifli. Sarp'ı ve Ali Adnan'ı bu anlamda tebrik ederim." diye konuştu.

Engin Altan Düzyatan Dünya Varmış

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