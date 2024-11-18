Boyner'den esprili paylaşım

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner eşi Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner kısa bir gezintye çıktı. Boyner çifti geçtiğimiz gün havanın güneşli olmasını fırsat bilirek soluğu Ayvalık'ta aldı. Dağ, bayır gezerek temiz havanın keyfini çıkaran Boynerler eğlenceli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmediler. Eşi Ümit Hanımı Peru'lu bir çobana benzeten Cem Bey esprili bir paylaşım yaptı. Fotoğrafına 'Peru'lu bir lama çobanına rastgeldim, hatıra çektirdik, hem de Ayvalık kırsalında' notunu düşen Cem Boyner'in paylaşımı takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.