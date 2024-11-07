Şık açılışa VIP davet...

Türkiye’nin moda ve yaşam tarzı sektöründeki öncü kimliğini sürdüren Vakko’nun, ikinci oteli Vakko Hotel And Residence Sumahan Bosphorus açılış için gün sayıyor. Vakko, İstanbul Boğazı’nın en güzel konumunda yer alan yeni oteli Vakko Hotel And Residence Sumahan Bosphorus’u dostlarına şık açılış davetinde tanıtmaya ikinci gününde de devam ediyor. Tarihi 19. yüzyıla dayanan Osmanlı Damıtımevi’nde konumlanan ve architecture + associés’ın Kurucu Ortağı Mimar Pierre Beucler tarafından tasarlanan otel, modern lüksü ve tarihi dokuyu bir araya getirerek konuklarına eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Çengelköy’de Boğaz kıyısında bulunan yapı, Vakko’nun yüksek konfor ve hizmet standartlarının bir yansıması olarak öne çıkacak.

Onur AYDIN