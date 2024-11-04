Bieber çiftinden 'Aile' pozu...

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile ABD'i model Hailey Baldwin Bieber, ağustos ayında dünyaya gelen oğulları Jack Blues ile ilk aile fotoğrafını paylaştı. Kim Possible çizgi filminin karakterlerine bürünen çift, Cadılar Bayramı'na özel aile fotoğrafı çektirdi. 2018 yılında evlenen ve geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, oğullarının yüzünü göstermedi. Bieber çifti, doğumdan bu yana oğulları Jack'in hiçbir karesini paylaşmamıştı. Hailey Baldwin Bieber, hamileyken fotoğrafçı Sean Thomas'a verdiği pozları, yakın zamanda sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü isim, hamilelik pozlarını; "Bugün karnımı hatırlıyorum" notunu yazmıştı. Bieber'ın pozları büyük ilgi görmüştü. Hailey Baldwin Bieber, aylar önce verdiği röportajda; "Muhtemelen hamileliğimi sonuna kadar saklayabilirdim ama hamileliğimin tadını dışarıdayken çıkaramamanın stresini yaşamak istemedim. Büyük sırrı saklıyormuşum gibi hissettim ve bu bana hiç de iyi hissettirmedi. Dışarı çıkıp hayatımı yaşama özgürlüğünü istedim” demişti. Hailey Baldwin Bieber, ağustos ayında Los Angeles'taki bir hastanede doğum yapmıştı. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Justin Bieber, bebeğinin fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Jack Blues Bieber, hoş geldin" notuyla paylaşmıştı.