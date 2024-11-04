İstanbul Maratonu'nun özel destekçileri...

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 46. kez gerçekleştirildi. Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Zeynep Üstünel, Caroline Koç TEV (Türk Eğitim Vakfı) Haremlique Burs Fonu yararına koşarken Ümit Boyner ise TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) için koştu. Maratonu elit erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı. Maratonun ardından Altunizade'den başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçilen İstanbul Maratonu'nda halk koşusu Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nın önünde parkuru tamamlandı.