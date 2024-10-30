New York'ta gala gecesi...

Geçtiğimiz akşam New York'ta Amerikan Türk Topluluğu Galası düzenlendi. Galada Türkiye'deki film ve TV endüstrisinin uluslararası başarısı kutlandı. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın ev sahipliğini üstlendiği gecede film ve televizyon endüstrisine katkılarından dolayı Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e ödül verildi. Yapımcılar Kerem Çatay, Timur Savcı ve Onur Güvenatam'a da başarı ödülü takdim edildi. Görkemli gecede ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya siyah şortlu tulumuyla dikkat çekerken Hande Erçel'de beyaz elbisesiyle göz dolduyordu.