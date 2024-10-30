101'inci yılında Cumhuriyet kutlamaları...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çoşkuyla kutlayan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü. Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünde Atamızı sevgi, saygı ve özlemle anan cumhuriyet sevdalıları önceki gün aileleri ve sevdikleriyle bayram yaşadılar. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, Ayşe Boyner, Etel Baler, Simla Beyazıt ise ellerinde Türk bayrağıyla verdikleri pozla Cumhuriyet'in 101'inci yılında herkesi Türkiye'nin dört bir yanında yapılan kutlamalara davet etti.