Cumhuriyet coşkusu...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çoşkuyla kutlayan iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü. Cumhuriyetimizin 101. yıldönümünde Atamızı sevgi, saygı ve özlemle anan cumhuriyet sevdalıları aileleri ve sevdikleriyle bayram yaşıyor. Sosyetenin ünlü isimlerinden; Ümit Boyner, Aslışah Alkoçlar Demirağ, Aslıhan Koruyan Sabancı, Levent Kızıl ve Zeynep Üstünel sosyal medya hesaplarını ay ve yıldızlı Atatürk fotoğraflarıyla donattılar. Cemiyet hayatının ünlü isimleri Cumhuriyet'in 101'inci yılında herkesi Türkiye'nin dört bir yanında yapılan kutlamalara davet etti.