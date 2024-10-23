Nişantaşı'nda sonbahar daveti...

Kardeşi İrem Öztürk Demir'le birlikte kurduğu mücevher markası Meri Krutzo ile birbirinden iddialı tasarımlara imza atan Ceren Öztürk Yılmaz, dün Nişantaşı'ndaki showroom'da 'sonbahara merhaba' daveti verdi. Kayınvalidesi Berna Yılmaz'ın kendisini yalnız bırakmadığı davette Ceren Hanım, konuklarla tek tek ilgilendi. Sonbahara özel ikonik tasarımların sergilendiği davette Lover koleksiyonu misafirlerden tam not aldı. Takı sevenlerin ilgiyle incelediği koleksiyon sunumu, İrem Öztürk Demir ve Ceren Öztürk Yılmaz'ın anlatımıyla renklendi.
Aybala YILDIZ