Parıltı Derneği üyeleriyle buluştu

Türkiye’de ilk ve tek görme engelli çocuk derneği olan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, 2003 yılından bu yana görme engeli doğuştan ya da sonradan olan çocukları bağımsız yaşama hazırlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda görmeyen çocukların eğitim ve gelişimine katkıda bulunarak onların hayatını aydınlatan ve sayısız başarıya imza atan dernek, üyeleriyle birlikte kahvaltı davetinde buluştu. İstanbul çiçek atölyesinde kendi buketlerini tasarlayan dernek üyeleri, kahvaltıdan sonra toplantı yaparak farkındalık yaratmak için sohbet ettiler.