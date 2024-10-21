Koç, Çamlıhemşin yaylalarında...

İş dünyasının ünlü isimlerinden Caroline Koç, Rize'ye gitti. Bir grup arkadaşıyla yaylalara çıkan Caroline Hanım, , Çamlıhemşin’in doğal güzellikleri karşısında adeta büyülendi. Koç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına ''Çamlıhemşin’deki son günümüzde, büyüleyici Sal ve Pokut yaylalarına çıktık ve yılın ilk karına şahit olma şansını yakaladık. Kadir Bey’in bize gösterdiği en sıcak misafirperverlik ve harika rehberimiz bu deneyimi gerçekten unutulmaz kıldı. Harika bir seyahatin mükemmel bir sonu!'' diye yazdı.