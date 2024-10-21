Yeni yaşa dostlarla 'merhaba'...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Neşe Gönül, yeni yaşını dostlarına verdiği özel davetle kutladı. İş ve cemiyet dünyasından çok sayıda samimi dostunu doğum gününde ağırlayan Neşe Gönül, eşi Erol Bey ile gece boyu konuklarla yakından ilgilendi. Asuman-Tahsin Tokgöz, Berrin-Olgun Zorlu, Feryal Gülman, Monik İpekel ve kızı Reyhan İpekel ve daha birçok ünlü ismin katıldığı gecede, Neşe Gönül pastasının mumlarını üfleyerek dilek diledi. Sanatçı Zara ve Haluk Levent de Gönül çiftini yalnız bırakmadı.