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İyi Ki Vakfı’ndan özel gece...

Çocukların ve bireylerin daha üretken, çağdaş, demokrat ve çoğulcu bir topluma kavuşmaları için faaliyetlerini sürdüren İYİ Kİ Vakfı, ilk projesini bir davetle seçti.

Giriş: 18 Ekim 2024 Cuma
İyi Ki Vakfı’ndan özel gece...

2024 yılı için İyi Ki Vakfı danışma kurulu tarafından belirlenen bu proje, Çocuk Edebiyatı Zirvesi- Dijital Dünyada Edebi Keşifler: Çocuklar için Eğitimde Yenilik Zamanı başlığıyla, dijital dönüşümü eğitim dünyasına kazandırmayı amaçlayan bir sosyal girişim. Proje, yazar Çağatay Çakmak ve İyi Ki Vakfı iş birliği ile hayata geçirilecek. Çocuk Edebiyatı Zirvesi, Türkiye'deki eğitim ve okuryazarlık sorunlarına çözüm üretmek amacıyla dijital kitapların yaygınlaşmasını desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsamda, öğretmenler, yazarlar, öğretmen adayları ve ebeveynleri bir araya getiren etkileşimli zirvelerle, dijital dünyadaki yenilikler ve edebiyatın gücü çocukların eğitimine entegre edilecek. Projenin ilk etkinliği, depremden etkilenen çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Gaziantep’te düzenlenecek. Etkinlikte, çocuklara dijital kitaplarla daha geniş bir okuma olanağı sunulacak, aynı zamanda eğitimciler dijital araçları nasıl daha etkin kullanabilecekleri konusunda bilgilendirilecek. İyi Ki Vakfı kurucusu Füsun Kuran gerçekleşen ödül töreninde "İyi ki Vakfı olarak en büyük hedefimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine anlamlı ve kalıcı katkılar sunan projeleri hayata geçirmek ve desteklemek. Çocuk Edebiyatı Zirvesi, dijital çağda eğitimde yaratıcı çözümler geliştirme yolunda atılmış önemli bir adım. Bu proje ile sadece çocuklarımızın okuma alışkanlıklarını güçlendirmeyi değil, aynı zamanda dijitalleşmenin eğitimde sunduğu fırsatları artırmayı hedefliyoruz. Gaziantep'te gerçekleştireceğimiz ilk etkinlik, bu yönde attığımız önemli bir başlangıç olacak. Bu adımla birlikte ülke genelinde daha fazla çocuğa ulaşmayı ve onların eğitim yolculuklarına ilham vermeyi ümit ediyoruz. İnanıyoruz ki, bu projeyle geleceğimiz olan çocuklarımızın daha aydınlık yarınlar inşa etmelerine katkı sağlayacağız". Dedi.

İyi ki Vakfı Çocuk Edebiyatı Füsun Kuran

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