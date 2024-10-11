Lise partisinde kostümlü eğlence

Genç iş insanı Allan Hakko sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte gitti partide kostüm giyinerek kılık değiştirdi. Lise teması üzerine düzenlenen partiye özel olarak hazırlanan çift liseli gibi giyinip partide eğlendi. Lise yıllarında kendisine Haxx diye seslenildiği için yakasına lakabıyla bir etiket takan Allan Bey, lise üniforması giyen kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu'na ise 'Aynı lisede olsaydık o zmaanda kaçırmazdım seni' yorumunda bulundu. Çift daha önce ünlü dizi Friends'in konseptinede birlikte hazırlanmış partide dizinin bir sahnesi canlandırarak eğlenmişti.