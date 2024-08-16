Kızlarıyla sörf yaptılar...

Sanat tutkunu Maya ve İbrahim Bitargil çifti yoğun iş tempolarına ara vererek soluğu ailece Hatay'da aldılar. Birlikte eğlenceli bir tatil geçiren Bitargiller, deniz sezonunu da açarak güneş ve denizin keyfini çıkardılar. Kızlarını Hatay'da, depremden sonra çocukları spora yönlendirmek için kurulan gençlerin sörf eğitimi verdikleri bir merkez olan Hatay Sörf Merkezine getiren İbrahim ve Maya Bitargil çifti kızlarıyla denizde sörf yapmaya çalıştı. İş hayatının stresini atan Maya Hanım, kısa tatilinden kareleri sosyal medya paylaşmayı da ihmal etmedi.